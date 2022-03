Nélson Veríssimo: "Foi um jogo difícil contra uma equipa difícil"

O treinador do Benfica considerou que o jogo diante do Estoril, que o clube da Luz venceu por 2-1, foi "difícil" e elogiou o golo de Rafa.

"Foi um jogo difícil contra uma equipa difícil, que também gosta de ter posse de bola. Entrámos bem e tivemos bons 15 minutos, depois Estoril dividiu posse de bola e até ao intervalo foi um jogo dividido. Na segunda parte tivemos mais domínio, o Estoril também teve oportunidades, mas ganhámos com todo o mérito. Numa sequência de jogos longa, notou-se alguma fadiga física e mental dos jogadores, mas conseguimos vencer antes de uma paragem", começou por dizer Nélson Veríssimo, destacando o golo de Rafa.

"O Rafa é aquilo. Recuperou a bola em zona baixa e depois tudo pode acontecer. É rápido, forte no um para um e depois desviou muito bem a bola e ainda bem para nós", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), este domingo, o Estoril, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Rafa, Gonçalo Ramos e André Franco marcaram os golos. Com este resultado, os encarnados mantêm-se confortáveis no terceiro lugar, com 61 pontos, a seis do Sporting, segundo, e com mais 12 do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Estoril é sétimo, com 34.