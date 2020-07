Nélson Veríssimo: "Fomos eficazes e ganhámos com justiça"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:55 Facebook

O treinador do Benfica elogiou, esta terça-feira, a exibição da equipa frente ao Vitória de Guimarães e considerou a vitória "justa".

"Foi um jogo bem disputado, estávamos à espera que o Vitória nos criasse dificuldades e o jogo na primeira parte acabou por ser dividido. Ao intervalo fizemos algumas correções e na segunda parte estivemos mais por cima. Fomos eficazes e ganhámos com justiça. Rafa, Seferovic e Jota? Os jogadores têm todos esse compromisso, estão todos focados e qualquer um deles dá garantias. Este é o nosso caminho e é pensar já no próximo jogo", disse o técnico-

O Benfica venceu (2-0), esta terça-feira, o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz na 32.ª jornada da Liga. Chiquinho e Seferovic marcaram os golos que adiaram a festa do título ao F. C. Porto. Com este resultado, o clube encarnado garante, desde já, um lugar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Vitória é sétimo classificado, com 46.