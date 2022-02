Nélson Veríssimo garante que permanência de jogadores chave foi "uma boa notícia"

Hoje às 15:53 Facebook

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, afirmou, nesta terça-feira, que foi "uma boa notícia" não terem saído jogadores importantes em janeiro e acrescentou que não houve necessidade de reforçar a equipa. "Não ficou a faltar nada", salientou, no Seixal.

"Saíram dois jogadores, Ferro e a situação de Gedson vai resolver-se. Face às lesões prolongadas de dois jogadores (Pinho e Veríssimo), ficamos com um plantel de 22 ou 23 jogadores. É um número que se ajusta às necessidades do plantel. As coisas correram como tínhamos previsto", analisou.

O responsável rejeitou a ideia de que a falta de reforços se deveu a uma época que, até agora, está a dececionar. "Pode haver esse tipo de análise mas não concordo. Temos um plantel de qualidade independentemente de não ter entrado ninguém. Quisemos emagrecer o plantel, saíram jogadores que têm a ambição de jogar. Rivais? Não podemos analisar a nossa situação pelas decisões de mercado de outros clubes".

Sem Seferovic, que se encontra lesionado, o Benfica quer regressar aos triunfos diante do Gil Vicente. "É uma equipa que está com todo o mérito no quinto lugar e que não sofre muitos golos. Temos de estar centrados na nossa forma de jogar, foi esse o nosso foco de preparação".