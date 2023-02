Nélson Veríssimo já não é o treinador do Estoril

Nélson Veríssimo rescindiu contrato com o Estoril, clube onde chegou no início desta temporada. O substituto do treinador português será anunciado nos próximos dias

"Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia SAD e o treinador Nélson Veríssimo e equipa técnica chegaram a acordo para a cessação dos respetivos contratos de trabalho. A Estoril Praia SAD agradece a Nélson Veríssimo e restante equipa técnica todo o trabalho realizado e compromisso demonstrado em prol do Estoril Praia. Nélson, desejamos-te o melhor tanto a nível pessoal como profissional", anunciou o clube da Linha, em comunicado.

Em 2022/23, Nélson Veríssimo orientou os canarinhos em 27 partidas, tendo somado apenas sete vitórias. O Estoril segue na 15.ª posição da tabela classificativa.