Nélson Veríssimo: "Mais uma vitória e o terceiro jogo seguido sem sofrer golos"

O treinador benfiquista elogiou a exibição, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas e destacou as estreias de Sandro Cruz e Tiago Gouveia.

A vitória do Benfica sobre o Marítimo (0-1) deixou Nélson Veríssimo satisfeito, com o treinador das águias a salientar a resposta da equipa ao empate com o Famalicão na jornada anterior.

"Demos uma resposta muito positiva, pois vínhamos de um jogo que não tínhamos vencido no Estádio da Luz, com o Famalicão, e a nossa missão ficou facilitada com o golo cedo. A partir do momento que o Marítimo joga com um a menos, em teoria o jogo ficou mais facilitado, o que nem sempre corresponde à verdade, e sabíamos que tínhamos que estar com a equipa muito equilibrada. Criámos as oportunidades necessárias e suficientes para ter resolvido o jogo mais cedo", referiu, após o encontro.

"Acima de tudo, há que dar os parabéns à equipa, pela resposta que deu, pois queríamos dar uma resposta mais convincente e fica o registo de mais uma vitória, no terceiro jogo seguido sem sofrer golos, é este o registo que queremos levar até ao final da Liga", acrescentou.

Nélson Veríssimo explicou ainda as apostas em Sandro Cruz e Tiago Gouveia, elogiando os dois jovens estreantes.

"Optámos por deixar o Grimaldo de fora, uma vez que tem quatro amarelos. Abriu-se uma vaga para o lado esquerdo da defesa e não era nenhum problema fazer a aposta no Sandro. Na minha opinião, as coisas correram bem. Quanto ao Tiago Gouveia, também em função daquilo que foram as nossas opções para este jogo, abriu-se uma vaga como ala e entendemos que poderíamos trazer o Tiago, que cumpriu perfeitamente aquilo que lhe foi pedido", disse.