Nélson Veríssimo: "Não entregamos a eliminatória"

O treinador do Benfica elogiou, esta terça-feira, a exibição dos jogadores do Benfica apesar da derrota (1-3) diante do Liverpool e garantiu que a eliminatória não está entregue.

"Não é impossível. Obviamente que, tendo em conta o terceiro golo que sofremos, fica mais difícil. O objetivo passava por dividir o jogo com o Liverpool, reconhecendo que é uma das melhores equipas da Europa. Acho que, em muitos momentos, isso aconteceu. Na segunda parte, estivemos melhor do que na primeira. Ao intervalo, em função do que tinha acontecido, fizemos algumas retificações. Os jogadores sentiram que podiam dar continuidade aos momentos que tiveram na primeira parte com posse de bola. Conseguimos o golo, tivemos algumas ocasiões", começou por dizer Nélson Veríssimo, lamentando uma decisão da equipa de arbitragem.

"Há, na nossa opinião, um penálti que fica por assinalar, que dava, se concretizado, o 2-2. A eliminatória não estará fechada, mas a tarefa fica mais difícil. Substituições mais cedo? Na nossa opinião, não. Porque sentimos que a equipa estava com segurança, com chegada ao último terço, com qualidade e perigo, perto da grande área adversária. O Yaremchuk entrou por volta do minuto 80, sentimos que podíamos arriscar um bocadinho mais, tínhamos consciência que podíamos expor a equipa a outros problemas me termos defensivos, principalmente do lado esquerdo. As coisas acabaram por não correr como esperaríamos, acabámos por sofrer, mas continuamos na eliminatória", concluiu.

O Benfica perdeu (1-3), esta terça-feira, diante do Liverpool na primeira mão dos "quartos" da Liga dos Campeões. Konaté, Sadio Mané, Darwin e Luis Díaz marcaram os golos do jogo. O encontro da segunda mão dos quartos de final disputa-se em 13 de abril, em Inglaterra.