Nélson Veríssimo: "O desconto de tempo merece a reflexão de todos"

O treinador do Benfica lamentou a falta de eficácia da equipa encarnada diante do Moreirense e admitiu que o plantel está "frustrado" por não ter conseguido o triunfo.

"Faltou, acima de tudo, eficácia. Os dados valem o que valem, mas tendo em conta a posse e as situações junto da baliza do adversário, justificava-se outro resultado. Não conseguimos. Em alguns momentos tivemos dificuldade em contrariar o bloco defensivo do Moreirense. Ainda assim, a equipa foi de uma entrega total. Estamos muito desiludidos pelo facto de não conseguirmos. Estamos frustrados pelo facto de não termos conseguido os três pontos. Sabemos o que é a nossa luta, não vamos abdicar dela. O desafio é difícil. Agora, o que tenho a dizer aos meus jogadores é para descansarem, recuperarem, vamos analisar o que não correu bem e meter já o foco no Arouca", começou por dizer Nélson Veríssimo, que abordou ainda o tempo de compensação - seis minutos - dado pelo árbitro.

"Na nossa opinião, o que estava a faltar era, em função do posicionamento do bloco, dar mais largura ao nosso jogo. Não tínhamos muito espaço nas costas da linha defensiva para atacar. Ainda assim, devíamos ter feito mais movimentos de ataque à profundidade. Em alguns momentos os jogadores fizeram-no, noutros momentos nem tanto. Obviamente que houve também mérito do Moreirense. Compensação? O desconto de tempo merece a reflexão de todos. Não deve ser subvalorizada essa questão. O árbitro fará a análise e compensa a perda de tempo com a compensação", concluiu.

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos. Com este empate, o clube encarnado fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.