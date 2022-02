Nélson Veríssimo: "Os adeptos estão frustrados, mas nós também"

Após ter perdido uma vantagem de dois golos, que permitiu ao Boavista empatar (2-2), na partida da 23.ª da Liga, Nélson Veríssimo salientou a frustração da equipa e avisou para a necessidade de manter a intensidade "do início ao fim do jogo".

"Os adeptos estão frustrados, mas nós também. A equipa sai deste jogo com a certeza de que temos de ser competitivos do início ao fim do jogo", referiu o treinador do Benfica

Para Veríssimo, os encarnados fizeram uma boa primeira parte, mas a intensidade foi caindo no segundo tempo. "Fizemos uma boa primeira parte e tivemos situações para fazer o 3-0. O Boavista foi-nos empurrando, cada vez mais, não tivemos capacidade de ter bola e o 2-1 deu-lhes capacidade de acreditar. Mérito para o Boavista, mas demérito nosso", explica o técnico.

No último terço do encontro Veríssimo lançou em campo várias soluções, vindas do banco, mas o efeito não foi o desejado. "A entrada de João Mário era para dar capacidade de bola à equipa e o Radonjic para dar profundidade, mas as substituições não resultaram. No fundo, a equipa não funcionou e a responsabilidade é minha. Temos de refletir no que está mal".

Sem mais nada a fazer quanto a este desaire, no Estádio do Bessa, o foco já está virado para o encontro da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira. "Agora é recuperar os jogadores física e taticamente, para o Ajax pois será um jogo de elevado grau de dificuldade", concluiu Nélson Veríssimo.