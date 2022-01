Nélson Veríssimo: "Palavras de Rui Costa são de confiança"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:06 Facebook

Treinador do Benfica agradeceu as declarações do presidente, que defendeu a permanência do técnico no clube.

Na recente entrevista dada à BTV, Rui Costa assumiu a convicção de que Nélson Veríssimo não seria treinador "só para seis meses". O atual técnico do Benfica agradeceu as palavras do presidente das águias, explicando que está em sintonia com o dirigente.

"Quero agradecer as palavras do presidente na minha entrada para a equipa A. São palavras sinónimas de confiança. O plantel, juntamente comigo e com o presidente, está alinhado com os objetivos para esta época, que passa por conquistar o título nacional", disse.

Nélson Veríssimo reforçou que o foco está no "jogo a jogo" e que os jogadores "têm tido um compromisso e entrega muito grande nas novas ideias". "Acima de tudo queremos centrar a atenção naquilo que podemos controlar. Estamos numa posição da tabela em que não temos margem de erro. A abordagem para a segunda volta é conquistar os três pontos, ir jogo a jogo e encurtar distâncias para os clubes que estão acima de nós", explicou.

O Benfica defronta este sábado o Moreirense às 18 horas, no Estádio da Luz, e o técnico das águias espera um adversário "competitivo". "Acreditamos que pode jogar num bloco mais fechado, mas reconhecemos a qualidade e capacidade do Moreirense que vem à Luz para causar dificuldades".

Nélson Veríssimo tem o plantel todo à disposição e explica que tem "qualidade que permite construir equipas diferentes perante a estratégia definida para cada jogo". O técnico não quer fechar o Benfica no sistema de 4-4-2, explicando que o importante é definir a melhor forma de abordar cada partida.

O treinador reforçou a importância do apoio dos benfiquistas, numa altura em que as águias vão passar várias semanas sem competir no Estádio da Luz. "Quando há a ligação com sócios, adeptos e simpatizantes, a nossa força transcende-se. Por isso, apelo a que amanhã [sábado] os adeptos estejam com a equipa", referiu.