Nélson Veríssimo: "Parabéns aos jogadores pela postura que tiveram"

No rescaldo da vitória diante do Santa Clara, o treinador do Benfica destacou a exibição do clube da Luz, principalmente na segunda parte.

"Foi uma primeira parte em que entrámos com ritmo muito alto, a criar situações de perigo. Foi isso que propusemos aos jogadores, ter uma entrada agressiva. Cumpriram na plenitude mas, quando sofremos o golo, ficámos um pouco intranquilos. Ao intervalo, mostrámos a nossa perspetiva do que tínhamos de melhorar e, acho que na segunda parte, fizemos um belo jogo. Tivemos oportunidades para dilatar a vantagem. Depois também quebrámos fisicamente, mas é normal dada a intensidade com que jogámos. Objetivo cumprido, parabéns aos jogadores pela postura que tiveram, é este o caminho que temos de seguir", começou por dizer Nélson Veríssimo, explicando as entradas de Taarabt e Yaremchuk.

"Temos de olhar para os jogadores e escolhermos as melhores opções em função do momento. Queríamos marcar cedo na segunda parte, não conseguimos e achámos que devíamos acrescentar algo mais a nível ofensivo e eles eram os jogadores mais adequados para isso. Apoio dos sócios é muito importante, é o 12.º jogador. Sentimos que quando os sócios estão com a equipa conseguimos ir para patamares mais elevados. Sentimos o apoio, sabemos que os adeptos são exigentes e o que nos compete fazer é dar resposta", concluiu o técnico.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, no Estádio da Luz, o Santa Clara em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Mohebi marcou para os açorianos, mas Darwin, em dois minutos, deu a volta ao marcador. Com este triunfo, o clube encarnado, terceiro colocado, passou a somar 50 pontos, ficando a 10 do F. C. Porto e quatro do Sporting, equipas que empataram na sexta-feira no Dragão (2-2), enquanto o Santa Clara, que não perdia há cinco jogos, manteve-se com 24, em 10.º.