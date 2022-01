Nélson Veríssimo: "Penáltis? Lotaria não é"

JN Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador benfiquista valorizou o apuramento das águias para a final da Taça da Liga, apesar de reconhecer dificuldades, principalmente na segunda parte.

Nélson Veríssimo mostrou-se satisfeito com o apuramento do Benfica para a final da Taça da Liga, apesar de o mesmo só ter surgido no desempate por grandes penalidades.

"Fizemos uma boa primeira parte, a dominar o jogo e a criar situações de perigo. Na segunda parte, com o penálti para o Boavista, a equipa retraiu-se, mas terminámos o jogo a tentar evitar os penáltis. Globalmente a equipa fez o que lhe competia, que era chegar à final", destacou o treinador, admitindo que "o Boavista teve o mérito de explorar algum espaço no nosso corredor direito".

Veríssimo defendeu ainda que o Benfica "terminou a segunda parte em cima do Boavista" e desvalorizou o fator sorte no desempate por grandes penalidades.

"Lotaria não é, trabalhámos isto. Há quem diga que há sorte, mas nós acreditamos no trabalho. A equipa está de parabéns", completou.