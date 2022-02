Nelson Veríssimo: "Quando sentir que sou parte do problema ponho o lugar à disposição"

Luís Antunes Hoje às 14:45 Facebook

Nelson Veríssimo, técnico das águias, garantiu, esta terça-feira, que continua a conhecer o "rumo" que deseja para a equipa e, apesar do poderio do Ajax adversário dos oitavos de final da Champions, esta quarta-feira,, na Luz, rejeita qualquer favoritismo: "É um jogo de 50-50".

O Benfica não vive um momento positivo, mas o técnico mantém a confiança e a capacidade para manter a liderança da equipa. "Quando sentir que sou parte do problema ponho o lugar à disposição. Mas não sinto nada disso. Sabemos bem o rumo que queremos", destacou o responsável, no lançamento do duelo com o Ajax, esta quarta-feira (20 horas), na Luz.

O treinador estreia-se na competição e garante que o conjunto tem capacidade para parar o campeão dos Países Baixos que não perde um embate fora há quase um ano e três meses.

"É um jogo de 50% 50. Digo isto de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Reconhecemos a qualidade do Ajax, mas o encontro de amanhã tem características diferentes. Divido o favoritismo em 50-50", sublinhou. No seu entender, a formação terá que "Identificar dinâmicas, rotinas e estabelecer a estratégia para superar o poderio" do oponente.