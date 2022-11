Nélson Veríssimo: "Quarta-feira temos a oportunidade de corrigir o que não fizemos bem"

O treinador do Estoril lamentou, este domingo, a falta de eficácia dos canarinhos e fez uma antevisão ao jogo de quarta-feira, novamente diante dos encarnados, mas a contar para a Taça de Portugal.

"A vitória é incontestável, mas ficam duas ou três ilações: temos de ser eficazes, quando estava 0-0 tivemos uma boa oportunidade, mas o Rodrigo não teve sucesso. Depois, o facto de termos sofrido o primeiro golo aos 25 minutos. Por fim, termos de ser mais fortes nas bolas paradas. A partir do momento em que o resultado começa a avolumar-se, a equipa que está em vantagem ganha confiança e a outra perde-a. De qualquer forma, houve momentos contra uma equipa forte em que tivemos qualidade no processo ofensivo. Defensivamente não estivemos bem, sofremos cinco golos e ainda houve outro anulado", começou por dizer Nélson Veríssimo, prometendo uma reação na quarta-feira, em jogo a contar para a Taça de Portugal.

PUB

"Vamos defrontar o mesmo adversário e temos a oportunidade de corrigir aquilo em que não estivemos tão bem e potenciar aquilo em que estivemos bem. É a oportunidade que temos para corrigir. Estamos chateados com o resultado, com o volume do resultado, mas quarta-feira temos novo jogo contra a mesma equipa, e agora é recuperar os jogadores e olhar para as melhores opções para o jogo", concluiu.

O Benfica venceu (5-1), este domingo, na Amoreira, o Estoril em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Musa, António Silva, com um bis, João Mário, Ristic e Sérgio Andrade marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz aproveitou a derrota do Sporting de Braga e reforçou a liderança, com oito pontos de avanço para o segundo lugar, agora na posse do F. C. Porto, enquanto o Estoril Praia, que não vence há três jogos, é 10.º classificado, com 16.