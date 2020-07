Nélson Veríssimo: "Quero passar uma mensagem de conforto aos jogadores do Aves"

JN/Agências Hoje às 00:20 Facebook

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, foi parco nas palavras após a goleada ao Desportivo das Aves, esta noite de terça-feira, em Vila das Aves, no fecho da 33.º jornada, endereçando uma palavra de apoio aos atletas da casa pela situação complexa que estão a viver.

"Em primeiro quero dar uma palavra de conforto e solidariedade aos jogadores e à estrutura técnica do Desportivo das Aves. Têm passado por um momento difícil e espero muito sinceramente que as coisas se possam resolver a curto prazo. Somos treinadores e jogadores e acabamos por sentir as dores uns dos outros", começou por referir o técnico das águias, mostrando-se satisfeito com a exibição da equipa.​​​​​​

"Sabíamos que íamos ter um adversário com vontade de jogar, aguerrido e que nos ia criar dificuldades. Foi precisamente isso que aconteceu. Preparámos o jogo tendo em conta essa situação e julgo que fizemos uma melhor segunda parte, com mais domínio do jogo e mais oportunidades", prosseguiu.

Sobre a chamada do avançado de sub-19 ao "onze titular" o treinador do Benfica salientou que a aposta se deve à forma física do jogador. "Juntamente com o grupo de jogadores mais jovens, o Gonçalo [Ramos] tem treinado connosco nas últimas semanas. Fruto de algumas ausências que tivemos para este jogo, abriu-se a possibilidade de integrar dois miúdos na convocatória. A escolha acabou por recair no Gonçalo, enquanto o Paulo Bernardo ficou fora da convocatória. Acabou por dar uma resposta muito positiva, tal como esperávamos que isso acontecesse e coroada com dois golos. Muito fruto do trabalho e da qualidade dele, mas também da ajuda que teve dos restantes colegas dentro e fora do campo", salientou o treinador.

O treinador das águias considerou que a verdade desportiva não foi comprometida. E justificou: "São as circunstâncias. Acredito que o treinador apresentou o melhor 'onze' possível, em função dos jogadores disponíveis. Muito sinceramente, disse os nossos jogadores na palestra antes do jogo que este ia ser um dos jogos mais difíceis contra jogadores que iam correr mais e apresentar mais compromisso".

Com a final da Taça de Portugal à porta, Nélson Veríssimo defende que "as vitórias dão sempre segurança e estabilidade". "É isso que temos conseguido, mas pensado jogo a jogo. Temos algumas vitórias nos últimos jogos e obviamente que isso dá segurança e conforto para o jogo seguinte", concluiu.