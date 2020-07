Nélson Veríssimo: "Quero valorizar a entrega dos jogadores"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:50 Facebook

No rescaldo da vitória do Benfica frente ao Boavista, o técnico deixou elogios aos atletas e sublinhou que a vitória deste sábado era "procurada há algum tempo".

"Globalmente fizemos um bom jogo. Nos primeiros minutos foi um jogo com muitas perdas de bola. Equipas a recuperarem e a perder. O golo perto dos 15 minutos deu tranquilidade suficiente para um bom jogo. Os jogadores estão de parabéns pelo empenho e atitude, pelo controlo ao longo dos 90 minutos. Acima de tudo, quero valorizar a entrega dos jogadores. Sobretudo do lado psicológico. Era uma vitória que a equipa já procurava há algum tempo, tínhamos tentado nos jogos anteriores. Aconteceu hoje, assim, como a história do Benfica exige", disse Nélson Veríssimo.

O Benfica venceu (3-1), este sábado, o Boavista, no Estádio da Luz, na 30.ª jornada da Liga, na estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico da equipa encarnada.

André Almeida aproveitou um erro de Helton Leite e inaugurou o marcador. Pizzi, após assistência de Gabriel - um dos homens do jogo - ampliou de cabeça a vantagem dos encarnados. O médio brasileiro acabou por faturar pouco depois, com um belo golo, perto do intervalo.

Na segunda metade, Dulanto, que viu um tento ser-lhe anulado por posição irregular, reduziu para os axadrezados com um grande golo, após um livre.

Com este resultado, o Benfica fica a três pontos do F. C. Porto, que este domingo defronta o Belenenses SAD no Estádio do Dragão. Há cinco meses que o clube encarnado não vencia em casa.