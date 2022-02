Nélson Veríssimo: "Sentiu-se alguma fadiga na parte inicial"

No rescaldo da vitória (3-0) diante do Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, o treinador do Benfica elogiou a exibição dos atletas e vincou que o resultado foi "justo".

"Acho que é uma vitória justa, contra uma boa equipa, bem treinada. Não podíamos cair na tentação nem no erro de olhar para os resultados mais recentes do Vitória, até porque no meio existiram duas vitórias contra equipas de qualidade, como Braga e Estoril. Teríamos de abordar o jogo da mesma forma do que com o Ajax. Sentiu-se alguma fadiga na parte inicial. Sabíamos que ia acontecer. Julgo que tínhamos controlado o jogo em muitos momentos. Acabámos por ser eficazes, levámos uma vantagem justa para o intervalo e o desafio lançado aos jogadores foi, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, matar o jogo, fazer o terceiro golo. Foi uma vitória justa, temos de pensar no próximo jogo", disse Nélson Veríssimo.

O Benfica venceu (3-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Vitória de Guimarães em jogo da 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos e Darwin, com um bis, marcaram os golos. Com este resultado, o clube encarnado, que regressou às vitórias na Liga após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting e a nove do líder F. C. Porto, que este domingo recebe o Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro desaire seguido, segue no sexto lugar, com 30 pontos.