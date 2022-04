Nélson Veríssimo: "Será uma eliminatória 50%-50% tal como sucedeu com o Ajax"

Nelson Veríssimo, técnico das águias, acredita que o Benfica vai dividir a eliminatória com o Liverpool, que terá o primeiro jogo esta terça-feira, (20 horas), no Estádio da Luz. Técnico já pode contar com Taarabt e não está preocupado com a continuidade: "Se tiver que ficar fico, caso contrato não".

"O Liverpool é uma equipa com potência individual e coletiva elevada. Sabemos que temos estar a nível muito bom nestes dois jogos. Acredito que podemos dividir a discussão e que será uma eliminatória 50%-50% tal como com o Ajax", assumiu o responsável no lançamento do embate de terça-feira.

O responsável elogia o oponente, mas acredita que a sua equipa terá capacidade, se estiver a um nível elevado, de "suprimir os pontos fortes" do oponente.

Por outro lado, desvalorizou a questão da continuidade na liderança técnica. "Não estou preocupado. Se tiver que ficar fico, caso contrário não", sublinhou.

O responsável esteve na sala de imprensa da Luz, juntamente com Taarabt, médio que já está recuperado de um problema físico que o inibiu, e que deve ser titular. "Se estamos aqui hoje é porque podemos vencer. Defrontaremos uma equipa que respeitamos, mas não tememos. Conhecemos a sua qualidade, mas vamos dar o nosso melhor para fazer um jogo bom", disse o o médio das águias.