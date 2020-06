Nélson Veríssimo substitui Bruno Lage de forma interina

JN Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Nélson Veríssimo, até agora adjunto de Bruno Lage, vai assumir o comando técnico do Benfica, de forma interina, soube esta terça-feira o Jornal de Notícias, e vai orientar a equipa frente ao Boavista.

O encontro com as panteras está marcado para o próximo sábado, pelas 21.15 horas, no estádio da Luz.

Luís Filipe Vieira, presidente das águias, anunciou a saída o treinador após a derrota na Madeira, frente ao Marítimo (2-0) e esta terça-feira as duas partes terão acertado o acordo de rescisão.

Desde o recomeço da Liga, a equipa de Bruno Lage venceu apenas uma vez, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (2-1), tendo somado dois empates, em casa com o Tondela (0-0) e fora com o Portimonense (2-2), e duas derrotas, com o Santa Clara (4-3), na Luz, e nesta segunda-feira, com o Marítimo.