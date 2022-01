Nélson Veríssimo: "Taça da Liga não salva a época"

JN Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão à meia-final da Taça da Liga, Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, destacou as principais qualidades do Boavista e relembrou que o principal objetivo das águias continua a ser a conquista do campeonato.

"O que sentimos é que é uma competição em que temos claros objetivos de vencer. É nesse espírito que vamos para o jogo com o Boavista. Sabemos que para ganhar a competição temos dois jogos pela frente. Dar importância a este jogo com o Boavista porque é uma equipa muito competente, bem orientada, que nos últimos jogos tem vindo a somar pontos. Temos consciência que temos de trabalhar o nosso processo de treino para aquilo que é jogo e os jogadores deram uma responsara positiva", começou por dizer.

Nélson Veríssimo aproveitou para destacar a importância da Taça da Liga para a presente época. "É a mesma. Recuando ao início desta época e tendo em conta que são as aspirações de um clube desta grandeza a importância é exatamente a mesma. O intuito é vencer. Temos consciência que há aqui muitos jogadores que já ganharam competições ao serviço deste clube e sabem a repercussão que isso tem nos sócios, mas há jogadores que nunca ganharam aqui e vão ter a oportunidade de sentir isso".



Mesmo assim, o técnico relembrou o principal objetivo. "Não. Não vai salvar a época. O principal objetivo é a Liga e na nossa perspectiva ainda estamos envolvidos nessa luta. Temos consciência das dificuldades, mas ainda estamos na luta. Tendo em conta o momento, o foco tem de ser o jogo do Boavista e conquistar a Taça da Liga", referiu.