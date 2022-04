Nélson Veríssimo: "Tivemos uma entrada em falso"

JN Hoje às 20:46 Facebook

Técnico do Benfica admite má entrada, mas enaltece resposta dada pela equipa. Deixa elogios a João Mário e Taarabt.

"Não entrámos como queríamos, sofremos um golo numa entrada em falso mas depois disso tivemos capacidade para nos recompormos. Nunca perdemos o controlo do jogo com e sem bola, tivemos mais posse, mais situações de perigo... A vitória é justa, os jogadores estiveram muito bem no que foi o compromisso e a entrega", atirou na flash-interview o técnico do Benfica, após a vitória por 3-1 frente ao Belenenses SAD.

"São dois jogadores com capacidade muito grande de controlar o jogo com bola, colocam ritmos diferentes mas veem o jogo mais à frente e os golos do Darwin foram fruto disso", explicou, sobre as exibições de João Mário e Taarabt, mostrando-se ambicioso para o resto da temporada.

"Os adeptos têm estado connosco e a ambição deles é a mesma que a nossa: ganhar todos os jogos e fazer boas exibições. A equipa tem dado resposta no querer e na entrega e tem colocado qualidade em campo, embora julguemos que podemos fazê-lo de forma mais regular", assegurou.