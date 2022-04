Nélson Veríssimo: "Vou continuar a carreira fora do Benfica e do país"

Nelson Veríssimo, técnico do Benfica, revelou, esta sexta-feira, o desejo de continuar a carreira como técnico principal no estrangeiro. Treinador recusou comentar entrada de Roger Schmidt, mas reforçou a ideia de ter estado sempre ao corrente de tudo. Sandro Cruz e Tiago Gouveia, jovens da equipa B, viajam para a Madeira.

"A intenção é a de dar continuidade à minha carreira como treinador principal fora do Benfica e o do país. Era algo que gostava, de viver uma experiência fora de portas", assumiu o responsável dos encarnados, esta sexta-feira, no lançamento do embate com o Marítimo, no sábado (17 horas), no Funchal.

O treinador recusou ainda abordar a questão da entrada de Roger Schmidt, mas acentuou a ideia de saber desde o início o que se estava a passar.

Questionado sobre a possibilidade de alguns jogadores sentirem a pressão sobre as notícias do mercado que abordam uma eventual saída, recordou que o "futuro já não será" consigo e garantiu a possibilidade de até final da Liga "talvez" chamar algum elemento da equipa que se sagrou campeã europeia.

De momento convocou Sandro Cruz e Tiago Gouveia, lateral e extremo da equipa B, respetivamente, para a lista de 21 elementos eleitos para a viagem ao Funchal.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton, Vlachodimos e Svilar;

Defesas: Sandro Cruz, Morato, Gilberto, Lázaro, Otamendi, André Almeida e Vertonghen;

Médios: Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton, Meité, Weigl e João Mário;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Seferovic