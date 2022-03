Nélson Veríssimo: "Yaremchuk tem sido um exemplo"

O técnico do Benfica, deixou, na tarde desta sexta-feira, elogio ao ucraniano Yaremchuk que tem sido "verdadeiro exemplo" na forma intensa como se tem dedicado à preparação, apesar dos problemas do seu país. Treinador admite indisposição de Darwin, mas acredita na recuperação para o jogo com o Portimonense, este sábado (18 horas), no Algarve.

"O clube tem dado todo o apoio possível nestas circunstâncias, mas ele tem sido um verdadeiro exemplo para todos. Perante a situação que se vive no seu país, tem-se entregue de uma forma bastante intensa na preparação dos jogos e nos treinos. Quase que diríamos que aos nossos olhos nada se passa nada. Temos falado diariamente e esperamos que isto dure o menos tempo possível. Os bons exemplos são para ficar, resta-nos dar-lhe o nosso apoio", admitiu o responsável na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense.

O Benfica enfrenta os algarvios, este sábado (18 horas), num encontro "tradicionalmente difícil" e o responsável elogia o oponente. "Tem qualidade na sua forma de atacar, mas também no processo defensivo e não sofre muitos golos. Temos de estar a um nível muito elevado, com uma entrada forte para impor o nosso jogo. E se isso acontecer certamente que iremos trazer os três pontos", defendeu.

Por outro lado, corroborou a ideia de Rui Costa que referia que "a exigência mínima no clube é a de vencer". Nelson Veríssimo admitiu ainda que Darwin não treinou devido a uma "indisposição", mas crê na recuperação do uruguaio.