Nem a ausência de Mbappé justifica derrota da França com a Finlândia

JN Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção francesa, que defronta Portugal no sábado em jogo decisivo para apurar o vencedor do grupo 3 da Liga A das Nações de futebol, foi surpreendentemente derrotada, esta quarta-feira, em casa pela Finlândia, num jogo particular, por 2-0.

Nem a ausência da sua principal estrela, Kylian Mbappé, atenua a surpresa pela derrota frente à Finlândia, numa partida em que o selecionador Didier Deschamps poupou alguns habituais titulares, como Anthony Martial, Antoine Griezmann e Raphael Varane, que entraram só na segunda parte, mas apresentou um onze que não irá divergir muito daquele que se prevê venha a defrontar Portugal.

Os finlandeses abriram o marcador aos 28 minutos, por Marcus Forss, num contra-ataque motivado por uma perda de bola do médio defensivo do Tottenham Moussa Sissokho, e, três minutos volvidos, ampliaram a vantagem com um grande golo de Onni Valakari, com um potente remate de fora da área.

A França teve muito posse de bola, mas foi um domínio consentido e estéril, perante uma equipa da Finlândia que somou três remates enquadrados à baliza de Mandanda, tantos como a França à sua baliza.

De referir que o selecionador francês procura gerir a condição física de Mbappé, que vem de uma lesão e esteve ausente dos últimos jogos do Paris Saint-Germain, mas a dúvida sobre a sua utilização frente a Portugal, no sábado, permanece.

A seleção portuguesa, que hoje goleou Andorra por 7-0, em jogo particular, reparte com a França a liderança do grupo 3 da Liga A, com 10 pontos em quatro jogos, enquanto a Croácia soma três e a Suécia ainda está a zeros.

Nos outros jogos particulares hoje disputados, a Alemanha venceu na receção à República Checa por 1-0, graças a um golo do avançado do Benfica Gian-Luca Waldschmidt, aos 13 minutos, ele que foi hoje opção para o onze de Joachim Low, que poupou vários titulares e deu oportunidade a outros jogadores menos utilizados na seleção.

Waldschmidt surgiu à entrada da pequena área a desviar a bola para o fundo das redes, cruzada pelo médio-ala do PSV Eindhoven, Philipp Max.

A Alemanha integra o grupo 4 da Liga A, que é liderado pela Espanha, com sete pontos, seguida da seleção germânica, com seis, tal como a Ucrânia, e da Suíça, que só somou dois pontos.

A Espanha foi empatar a um golo aos Países Baixos, em jogo particular, no qual esteve na frente do marcador graças a um golo do médio do Bétis Sérgio Canales, mas os holandeses restabeleceram a igualdade no início da segunda parte, aos 47, pelo médio do Manchester United, Donny van de Beek.

De referir os triunfos caseiros da Bélgica sobre a Suíça, por 2-1, da Itália sobre a modesta seleção da Estónia, por 4-0, da Polónia sobre a Ucrânia, por 2-0, além do nulo entre as seleções da Eslovénia e do Azerbaijão e do triunfo forasteiro da Áustria sobre o Luxemburgo, por 3-0.