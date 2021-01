Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:58 Facebook

Quebra de energia nos últimos segundos da partida obrigou a uma paragem de 19 minutos

Moreirense e V. Guimarães protagonizaram um bom espetáculo, mas a emoção registada no dérbi concelhio, coroada com quatro golos, não foi suficiente para desfazer o equilíbrio. Na estreia de Vasco Seabra no comando técnico, diante de um Vitória com algumas baixas, devido à covid-19, foi o Moreirense quem chegou primeiro à vantagem, com Pires a ganhar o ressalto a Jorge Fernandes e a não vacilar no duelo com Bruno Varela.

A festa do golo não durou muito. Edwards, um dos futebolistas mais baixos em campo, fez de cabeça o golo do empate, após cruzamento de André André. O capitão vitoriano esteve incansável e, no segundo tempo, assinou a reviravolta, com um excelente movimento técnico que só terminou no fundo das redes. Contudo, à semelhança da primeira parte, também aqui os festejos foram sol de pouca dura: três minutos depois, Alex Soares colocou o marcador em 2-2. No último lance do jogo, falhou a luz em Moreira de Cónegos e foi preciso esperar 19 minutos para que fosse cobrado o derradeiro pontapé de canto. Sem consequências.

