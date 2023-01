Nem contra dez o dragão encontrou a chave do golo

Rui Farinha Ontem às 23:40 Facebook

Azuis e brancos marcam passo frente ao Casa Pia e ficam a sete pontos do líder Benfica. Exibição muito desinspirada em termos ofensivos.

O F. C. Porto tropeçou este sábado, frente ao Casa Pia, ao ceder um nulo, numa partida em que não conseguiu aproveitar o facto de ter jogado em superioridade numérica durante a segunda parte. Os dragões atacaram, tiveram oportunidades, mas faltou brilho e mais clarividência à exibição, voltando assim a ceder terreno ao líder Benfica, agora com sete pontos de vantagem. Um empate comprometedor, mas o F. C. Porto só se pode queixar de si próprio.

A má primeira parte do conjunto de Sérgio Conceição, morna e quase sem oportunidades, explica parte do insucesso. Com o mesmo onze que goleou o Arouca, na jornada anterior, os dragões remataram muito mas sem causar calafrios ao Casa Pia, que, muito bem organizado em campo, cresceu de produção mas depois baixou a guarda quando ficou reduzido a dez elementos. Com pouca velocidade, os jogadores da frente não faziam a diferença: Veron e Otávio não mostravam capacidade de desequilíbrio, já Taremi teve poucas bolas de qualidade. Por seu lado, a equipa de Filipe Martins, que trocava a bola com eficácia, teve a sua melhor chance num cabeceamento de Fernando Varela.