Nem Cristiano Ronaldo consegue dar brilho a este Al Nassr

Internacional luso viu ser-lhe anulado um golo por fora de jogo

Sob o abastado Al Nassr paira uma sensação de crise que o dinheiro, por si só, é incapaz de superar. Nem a estreia do técnico Dinko Jelicic ajudou perante um Al Hilal que nunca perdeu o controlo de um jogo, antecipado da 25.ª jornada da Liga saudita, que venceu com dois penáltis convertidos por Ighalo.

O segundo encontro consecutivo do Al Nassr a zeros explica-se com uma exibição globalmente desinspirada, à qual nem Cristiano Ronaldo, que viu um golo ser-lhe anulado aos 77 minutos por um fora de jogo milimétrico, conseguiu dar um toque especial. Aliás, o primeiro remate enquadrado surgiu ao minuto 55, por Talisca, numa altura em que o Al Hilal já vencia por 1-0.

Com o ex-portista Moussa Marega muito ativo no ataque, o campeão saudita em título viu Ighalo bisar da marca de grande penalidade. O nigeriano isolou-se na liderança dos artilheiros do campeonato com 18 golos.

Com sete jornadas por disputar até ao final da Liga, a vitória pouco impacto terá na época do Al Hilal, quarto classificado a sete pontos do líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, mas com mais dois jogos realizados. Já o Al Nassr, que é segundo, mantém os três pontos de atraso para o comandante, agora com mais um jogo disputado.