Nem o líder da Bundesliga escapou à onda de vitórias do Sporting de Braga

Um golo de Vitinha, ao minuto 77, permitiu ao Sporting de Braga derrotar o Union Berlim e, desse modo, manter-se na liderança do grupo D da Liga Europa.

Ao cabo de duas jornadas, os bracarenses seguem na liderança do grupo D, com seis pontos somados nas duas jornadas já disputadas, tantos quanto os belgas do Union St. Gilloise, que derrotaram o Malmo por 3-2. As duas equipas defrontam-se no dia 6 de outubro, em Braga.