Nem somando as meias-finais da Taça da Liga dava para encher o estádio

João Faria Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogos Braga - Sporting e Vitória de Guimarães - F. C. Porto tiveram, no total, pouco mais de 23 mil espectadores num recinto com 30 mil lugares de capacidade.

A final da edição 2019/20, entre S. C. Braga e F. C. Porto, amanhã às 19.45 horas, será o nono jogo desde que a final four se disputa na Cidade dos Arcebispos, mas até agora ainda não houve uma única lotação esgotada nos quase 30 mil lugares da "pedreira".

Os exemplos desta época são sintomáticos: terça e quarta-feira, os dois encontros das meias-finais, nem meia casa cada tiveram. O Braga-Sporting, mesmo com a equipa anfitriã em ação, ficou-se pelos 10 047 espectadores, cerca de um terço da lotação. No dia seguinte, na segunda semifinal, houve maior adesão de público, mas nem por isso os números atingiram sequer a meia casa, pois foram contabilizadas 13 102 pessoas.