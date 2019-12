Nené transportado ao hospital para fazer exames

Ontem às 23:45 Facebook

Nené, jogador do Santa Clara, foi conduzido esta noite de quinta-feira ao hospital, depois de um lance com Zé Luís, durante o jogo com o F. C. Porto, no Estádio do Dragão, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

"O Nené estava muito combalido ao intervalo e teve de ser transportado ao hospital", referiu o treinador dos açorianos João Henriques, em conferência de imprensa no final do encontro, disputado no Porto.

À passagem dos 26 minutos, o avançado portista Zé Luís tentou um pontapé acrobático e acabou por acertar com o pé na cabeça do médio açoriano, que ficou prostrado no relvado, antes de ser substituído por Bruno Lamas.

Depois de alguns minutos a receber assistência médica, Nené saiu de maca e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, para ser submetido a observações e exames complementares.