Nenhum jogador tocou nas sobremesas por causa de Cristiano Ronaldo

Lee Grant, guarda-redes do Manchester United, revelou que nenhum jogador comeu sobremesa na sexta-feira, após o jantar no hotel da equipa, por causa de Cristiano Ronaldo.

Após as refeições, é habitual que os jogadores do Manchester United comam algo da zona das sobremesas. No entanto, a presença de Cristiano Ronaldo e a dieta saudável que habitualmente pratica fez com que ninguém consumisse nenhum doce após o jantar de sexta-feira, no hotel da equipa, antes do encontro de sábado frente ao Newcastle.

"Depois de jantar e, sobretudo a uma sexta-feira à noite, é costume comer algo menos bom e desta vez tínhamos tarde de maçã e brownie. Mas garanto que nenhum jogador tocou nas sobremesas. Toda a gente estava sentada e um dos rapazes até me perguntou o que é que o Cristiano tinha no prato. Obviamente era o mais saudável que se possa imaginar e eu achei engraçado que ninguém tivesse a coragem de comer uma sobremesa", revelou Grant, em entrevista ao "TalkSPORT".

O guarda-redes disse ainda que é habitual, quando um novo jogador chega ao clube, fazer um discurso no balneário, em cima de um banco ou cadeira e Cristiano não foi exceção.

"O Varane fez, o Sancho também e obviamente o Cristiano. Estávamos curiosos para ver se ele ia cantar, mas ele subiu e foi brilhante. Não vou contar o que ele disse, mas foi interessante que um dos tópicos tenha sido acerca de estar nervoso. Ele disse isso mesmo depois do jogo, por isso foi muito interessante. A imagem que passou, algo que todos nós já percebemos, é que ele quer mesmo estar aqui", disse.