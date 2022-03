Neno lembrado por dupla do Famalicão e apoio à Ucrânia

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:19 Facebook

V. Guimarães-Famalicão marcado por momentos emocionantes antes e durante o jogo. Pêpê Rodrigues e João Carlos Teixeira homenagearam Neno.

Pêpê Rodrigues, que passou pelo Vitória de Guimarães, não esqueceu o tempo passado com Neno no clube da Cidade Berço.

Autor do primeiro golo do Famalicão, no dérbi que se realiza no D. Afonso Henriques, nesta noite de domingo, o médio fez uma correria até ao banco de suplentes, na companhia de João Carlos Teixeira, que também passou pelo Vitória, para homenagear uma das figuras mais carismáticas dos vitorianos e do futebol português.

"Saudade Neno", leu-se, numa camisola erguida pelo duo.

Por outro lado, os jogadores vitorianos apresentam as cores da bandeira ucraniana no nome e no número da camisola. Os dois conjuntos entraram em campo acompanhados por cidadãos ucranianos e foram aplaudidos de pé pelo público presente.