Neno: "O conquistador gosta sempre de missões impossíveis"

O Vitória de Guimarães viajou esta quarta-feira para medir forças com o Arsenal, em jogo a contar para a Liga Europa. À partida, Neno foi o porta-voz dos vimaranenses.

A eliminação do Vitória de Guimarães na Taça de Portugal, frente ao Sintra Football, foi um golpe duro para os vimaranenses mas a o pensamento já está no jogo desta quinta-feira, com o Arsenal, a contar para a Liga Europa. Neno, antigo guarda-redes do Vitória, destacou a dificuldade do encontro mas considerou não haver impossíveis.

"Este jogo é motivador por vários motivos. Ter 2500 pessoas a apoiar não é para qualquer clube, o estádio é um palco mundial... Na defesa dos nossos interesses, esperamos conseguir um bom resultado. O jogo da Taça deixou mossa, custou-nos imenso, mas já foi analisado. Missão impossível? O conquistador gosta sempre de missões impossíveis. Mesmo depois de um grande desaire saber que temos nas nossas costas 2500 pessoas... Isto é qualquer coisa", disse.

O Vitória de Guimarães defronta, esta quinta-feira às 20 horas, o Arsenal em Londres a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os vimaranenses procuram a primeira vitória na competição depois dos desaires frente ao Standard Liège e Eintracht Frankfurt.

Miguel Silva e Victor Garcia voltam aos convocados

O guarda-redes Miguel Silva e o defesa Victor Garcia regressaram aos convocados do Vitória de Guimarães para o duelo com o Arsenal.

Entre os jogadores inscritos, estão ausentes o guarda-redes Miguel Oliveira, os defesas Sacko e Bondarenko e o médio Lucas Evangelista, todos por lesão. Rafa Soares também ficou de fora, mas por opção técnica.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Miguel Silva e Douglas.

Defesas: Victor Garcia, Tapsoba, Pedro Henrique, Frederico Venâncio e Florent.

Médios: Mikel Agu, Al Musrati, Pepê, Dénis Poha e André Almeida.

Avançados: Rochinha, Marcus Edwards, Davidson, André Pereira, Bruno Duarte e Léo Bonatini.