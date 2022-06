Neres faz exames médicos no Brasil antes de viajar para Lisboa

Rui Pedro Braz na América do Sul para fechar o negócio. Flamengo confirma Everton que deve assinar por quatro épocas e meia.

Uma questão de horas ou poucos dias. David Neres vai ser reforço do clube da Luz, enquanto Everton Cebolinha deixa as águias e ruma ao Flamengo. Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, está desde esta quinta-feira no Brasil para acelerar os dossiês, já que os futebolistas também se encontram em solo canarinho.

Sobre o extremo do Shakhtar, o processo da transferência está em andamento e o jogador tem já exames médicos marcados no Brasil, antes de viajar para Lisboa, onde terá à espera um contrato de cinco temporadas. O atleta pode inclusive realizá-los já esta sexta-feira, em São Paulo, caso o dossiê de Everton também fique encerrado.

Neres tem acordo com as águias há já alguns dias, numa operação que partiu com um entendimento entre clubes, face ao crédito de 18 milhões que o Benfica detinha pela venda de Pedrinho. A aquisição abate parte dessa verba.

O brasileiro, que está sem jogar desde janeiro, deve, posteriormente, realizar mais exames em Lisboa antes de colocar o preto no branco.

No sentido inverso, encontra-se Everton Cebolinha. Os encarnados e o Flamengo já acertaram um preço final de venda que pode chegar aos 16 milhões, embora o valor contemple 2,5 milhões de objetivos variáveis. A última discussão centra-se na percentagem de uma futura venda, que o Benfica deseja que se fixe nos 20%. A presença de Rui Pedro Braz no Brasil servirá para selar a operação com o emblema carioca.