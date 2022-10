"Nestes jogos, o importante é ter coragem"

Guilherme Soares Ontem às 22:47 Facebook

Capitão do Vilaverdense, André Soares, abriu caminho à proeza sobre o Portimonense

Jogar com coragem. Foi essa a mensagem que o capitão e um dos mais experientes do plantel do Lank Vilaverdense deixou aos colegas na semana que antecedeu a receção ao Portimonense e a verdade é que a equipa de Vila Verde, da Liga 3, mostrou bravura e superiorizou-se com clareza ao sétimo classificado da Liga. Nascido em Vieira do Minho, há 32 anos, e com formação no Braga e Benfica, André Soares foi decisivo na vitória por 2-0 dos minhotos, que valeu a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, ao marcar o primeiro golo. "Nestes jogos, o mais importante é ter coragem: jogar com coragem e tentar fazer o que treinámos todos os dias e, ao fim de semana, na nossa realidade. Não queríamos acabar o jogo com o sentimento de que não fizemos o que costumamos e o que sabemos fazer", vincou, destacando ainda "a entreajuda" como fator decisivo.