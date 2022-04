Neto e Nuno Santos para a ausência de Matheus Reis

André Bucho Ontem às 21:24 Facebook

Brasileiro é baixa e Amorim deve apostar no central no centro da defesa e no lateral na ala.

Às portas do dérbi com o Benfica (domingo, 20.30 horas, Sport TV1), em Alvalade, Ruben Amorim prepara o encontro sabendo que não contará com Matheus Reis, um dos pilares da equipa e que está suspenso depois de ter visto um cartão amarelo frente ao Tondela. O brasileiro, que tem sido utilizado ao centro da defesa e na ala esquerda, levará o técnico dos leões a montar uma estratégia alternativa para o dérbi lisboeta.

Com Feddal de fora dos últimos treinos, a recuperar de um problema físico, a aposta deverá recair sobre Neto como central na direita, passando Gonçalo Inácio para o lado esquerdo do tridente de centrais, mantendo-se o uruguaio Coates ao centro. A ala esquerda ficará, portanto, para o polivalente Nuno Santos.