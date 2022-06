Neto garante: "Queremos fazer uma época melhor do que a anterior"

Central de 34 anos foi o porta-voz do plantel no primeiro dia de trabalhos do Sporting. Deixou conselhos aos mais jovens.

O Sporting iniciou esta segunda-feira de forma oficial a temporada 2022/23, com testes médicos e treino na Academia de Alcochete. Luís Neto falou ao canal do clube e expressou o desejo de fazer melhor do que na época 2021/22.

"Temos seis semanas para preparar o primeiro jogo oficial e vamos ter bons testes para colocarmos à prova tudo o que trabalhamos diariamente. A pré-época acaba por ser muito importante porque queremos fazer uma época melhor do que a anterior, queremos bater-nos bem na Liga dos Campeões e ir ao detalhe no campeonato. Cabe-nos juntar forças e ganhar energias neste período preparatório porque há momentos na temporada em que as coisas não são fáceis com a sobrecarga de ter jogos de três em três dias e estágios. Conta muito aquilo que vamos fazer aqui e a união que conseguirmos criar nestes momentos em que ainda não estamos a disputar competições oficiais. Temos de levar cada dia ao maior detalhe porque tudo conta", explicou o central, que deixou conselhos aos muitos jovens que integram os trabalhos leoninos.

"Eles sabem que existe um código dentro do plantel. O grupo funciona muito bem e cumpre as regras, só precisam de transportar o talento que têm e juntar trabalho e o que o mister lhes pede. Têm de colocar em campo o que melhor sabem e o que aprenderam na formação, passando isso para um nível mais exigente. Não podem facilitar e têm de estar sempre atentos ao detalhe. Nós estamos cá para potenciar o talento que eles têm e ajudá-los para que tenham uma grande época, seja no plantel principal, na equipa B ou nos sub-23", assegurou, revelando as saudades que já tinha dos treinos.

"Eles sabem que existe um código dentro do plantel. O grupo funciona muito bem e cumpre as regras, só precisam de transportar o talento que têm e juntar trabalho e àquilo que o mister lhes pede. Têm de colocar em campo aquilo que melhor sabem e o que aprenderam na formação, passando isso para um nível mais exigente. Não podem facilitar e têm de estar sempre atentos ao detalhe. Nós estamos cá para potenciar o talento que eles têm e ajudá-los para que tenham uma grande época, seja no plantel principal, na equipa B ou nos sub-23", assegurou.