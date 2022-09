Neuer e Goretzka de fora da seleção alemã devido à covid

JN Hoje às 13:05 Facebook

Guarda-redes e médio do Bayern deixaram o estágio da "Mannschaft"

Numa fase em que a pandemia parece a caminho do fim, continua a haver jogadores afastados da competição devido à covid-19. Desta vez, a fava saiu a Manuel Neuer e Leon Goretzka, que estão infetados e foram dispensados esta quarta-feira do estágio da seleção alemã.

Depois de terem testado positivo, o guarda-redes e o médio saíram do estágio e são baixas para os dois jogos que a Alemanha vai fazer nos próximos dias, diante da Hungria e da Inglaterra, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Para já, apenas o substituto de Neuer foi revelado, com o selecionador Hans-Dieter Flick a chamar Oliver Baumann, guarda-redes do Hoffenheim.

Ao fim de quatro jornadas da Liga das Nações, a "Mannschaft" ocupa o segundo lugar, com seis pontos, menos um do que a Hungria, que lidera de forma surpreendente o Grupo 3. Em terceiro está a Itália, com cinco pontos, à frente da Inglaterra, com apenas dois.