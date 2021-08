Neuer, Kimmich e Muller ansiosos pela Champions

JN/Agências Hoje às 22:02 Facebook

Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Thomas Muller, jogadores do Bayern Munique mostraram-se esta quinta-feira "ansiosos e ambiciosos" para os confrontos do Grupo E da Liga dos Campeões, frente ao Benfica, Barcelona e Dínamo kiev, no qual "não se pode cometer erros".

"Não podemos cometer erros neste grupo. Eles são todos oponentes muito fortes. O FC Barcelona ainda está na memória de quem esteve aqui em 2020. Mesmo sem Messi, será uma tarefa muito difícil. O Benfica é uma equipa muito forte e o ambiente é sempre excelente. E, definitivamente, não podemos subestimar o Dínamo de Kiev, uma equipa lutadora", começou por dizer o guardião germânico, ao site oficial do clube.

Já o defesa Kimmich falou "num grupo muito ambicioso", apontando o 'Barça' como um "grande desafio", o Benfica como "boa equipa e muito difícil de defrontar", enquanto o Dínamo de Kiev será um oponente que requer "total concentração".

Por fim, o avançado Muller manifestou-se "ansioso para enfrentar as três equipas habitualmente presentes na prova e que podem jogar um futebol muito bom".