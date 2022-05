Neuer renova com o Bayern Munique até 2024

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

O guarda-redes internacional alemão vai para a 12.ª temporada consecutiva nos bávaros.

Manuel Neuer prolongou a ligação ao Bayern Munique até 2024, confirmou o campeão alemão.

"Ele é o melhor guarda-redes do mundo e é, há anos, uma referência a nível internacional. É um enorme feito manter-se no nível mais alto durante tanto tempo", refere o diretor-geral do Bayern Munique, Oliver Kahn.

O guardião, de 36 anos, continua a ser indiscutível na baliza bávara, tendo realizado 39 partidas ao longo da última temporada.

"Como guarda-redes, capitão e líder, quero ser importante para os nossos grandes objetivos. Queremos alargar o nosso recorde no campeonato e atacar a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões", referiu Neuer, aos canais do clube.