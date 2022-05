Neuville dá aula de pilotagem na cidade dos estudantes

O belga Thierry Neuville, em Hyundai, entrou com o pé direito no Rali de Portugal de 2022, ao ser o mais rápido na superespecial de Coimbra que, esta quinta-feira, levou milhares de adeptos da velocidade à margem do rio Mondego.

Depois do cancelamento de 2020 e das restrições impostas pela pandemia de covid-19 em 2021, os fãs dos ralis tiveram carta verde e, além de lotarem as bancadas na "pista" improvisada da cidade dos estudantes, ocuparam toda e qualquer zona vaga para ver as novas máquinas híbridas do Mundial WRC.

Muitos dos olhos estavam postos nos regressados Sébastien Loeb e Sébastien Ogier que, em conjunto, têm qualquer coisa como 17 títulos mundiais e foi Ogier a vencer o primeiro episódio deste "mano a mano", fechando a superspecial no quinto lugar, a 2.1 segundos do vencedor.

Kalle Rovanpera, líder do campeonato e vencedor de dois dos três ralis já realizados em 2022, não conseguiu melhor do que levar o Toyota Yaris GR ao sexto melhor tempo, à frente de Loeb, que levou o Ford Puma Rally 1 à oitava posição.

Mas o primeiro dia pertenceu à Hyundai, que colocou dois i20N nos dois primeiros lugares, com Neuville a fechar os 2,82 quilómetros cronometrados com o tempo de 2.37,9 minutos, batendo o companheiro de equipa Ott Tanak por seis décimos de segundo.

Depois do espetáculo de Coimbra, a competição "a sério" arranca esta sexta-feira, com sete especiais na zona Centro do país - Lousã, Góis e Arganil por duas vezes, além de uma passagem em Mortágua - antes do dia fechar na superespecial de Lousada. Rovanpera é o primeiro a enfrentar o cronómetro e o jovem finlandês não deve ter vida fácil, porque os troços de terra batida prejudicam claramente os carros que abrem a estrada.