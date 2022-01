Newcastle anuncia contratação de Chris Wood por 30 milhões de euros

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:13 Facebook

Os "novos ricos" de Inglaterra continuam ativos neste mercado de transferências de inverno.

Depois da contratação de Kieran Trippier ao Atlético Madrid, o Newcastle volta a abrir os cordões à bolsa para reforçar o plantel.

O avançado Chris Wood chega proveniente do Burnley a troco de 30 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, que o Newcastle decidiu pagar depois de ficar afetado no setor ofensivo, com a lesão de Callum Wilson.

Chris Wood participou em 21 jogos do Burnley esta época, tendo marcado três golos, e é o segundo reforço da nova era do clube inglês, que foi comprado por um fundo multimilionário, detido pela família real saudita.