Newcastle é o adversário do Benfica na apresentação aos sócios na Luz

O Newcastle é o adversário do Benfica no jogo da Eusébio Cup, embate da apresentação aos sócios, agendado para 26 de julho, na Luz. Nice, Fulham e Athletic Bilbao são os restantes oponentes da pré-época, anunciou o clube no site, na noite desta quinta-feira.

O Benfica revelou o programa de estágio e calendário de jogos durante a pré-temporada. O arranque está agendado para 27 de junho e a equipa realiza um estágio em Inglaterra, em Saint George's Park, de 8 a 14 de julho.

O Nice e o Fulham FC serão os oponentes no Troféu do Algarve, a 15 e 17 de julho, respetivamente.

O Athletic Bilbao será o oponente seguinte, num duelo em Genebra, Suíça, dia 22. E a apresentação aos Sócios, inserida na discussão da Eusébio Cup, está agendada para 26 de julho, na Luz.