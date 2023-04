Newcastle em Alvalade para observar Ugarte

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube inglês intensifica interesse no médio, e teve um olheiro no jogo com a Juventus.

O médio uruguaio é um dos principais candidatos a abandonar Alvalade no final da época e o número de clubes interessados em garantir os serviços de Ugarte parece aumentar de dia para dia. De Inglaterra, surgem vários rumores do interesse de clubes como o Liverpool, o Tottenham ou o Aston Villa no médio dos leões, e, sabe o JN, o Newcastle é um dos conjuntos que observa mais atentamente as exibições do jogador.

O clube britânico tem acompanhado de perto o percurso do futebolista de leão ao peito, e esteve presente em Alvalade no encontro entre Sporting e Juventus, em que o internacional uruguaio se destacou pela intensidade com que disputou vários duelos com os médios dos "bianconeri".