Newcastle em cima dos portistas Pepê e Evanilson

Clube inglês teve um "scouter" no clássico para observar os dois brasileiros. SAD do F. C. Porto aponta para as cláusulas de rescisão.

Os últimos dias da janela de transferências prometem ser agitados no Dragão. De Inglaterra, voltam a surgir sinais de um interesse do Newcastle em Pepê, mas o médio-ala brasileiro não será o único na mira dos "magpies".

Segundo o jornal inglês "Express", o clube britânico teve um emissário no clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, com a missão específica de observar Pepê, mas também Evanilson. Antes do jogo de ontem com o Manchester City (3-3), o treinador do Newcaste, Eddie Howe, afirmou que pretende reforçar o plantel até 31 de agosto, admitindo que será "difícil" fazê-lo devido aos valores elevados que estarão em jogo.