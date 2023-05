Newcastle garante presença na Champions

JN Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Empate a zero com o Leicester significa que os "magpies" já não poderão ficar abaixo do quarto lugar na Premier League.

O Newcastle está apurado para a próxima edição da Liga dos Campeões, graças ao ponto conquistado no jogo desta segunda-feira com o Leicester City (0-0), num jogo em atraso da liga inglesa. Com este empate, a equipa do norte de Inglaterra isolou-se no terceiro lugar, com 70 pontos, mais um do que o Manchester United. O Liverpool, quinto classificado, tem 66 pontos e já não pode apanhar os "magpies".

Cerca de um ano e meio depois de ter sido adquirido pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, numa altura em que lutava para não descer na Premier League, o Newcastle chega assim à Champions, prova que não disputa desde a temporada de 2002/03, ou seja, há 20 anos.

PUB

Com Manchester City e Arsenal também já qualificados, a outra vaga de acesso à Champions está prestes a ser garantida pelo Manchester United, que só precisa de mais um ponto, podendo consegui-lo na partida de quinta-feira com o Chelsea, que também se encontra em atraso e será disputada em Old Trafford.

Quanto ao Leicester, o ponto ganho em Newcastle deixa a equipa viva na fuga à despromoção. Os "foxes", campeões da Premier League em 2015/16, passam a somar 31 pontos, tantos quantos o Leeds, e estão no indesejado antepenúltimo lugar, com menos dois pontos do que o Everton.

Na última jornada, o Leicester recebe o West Ham e tem de vencer, esperando que o Everton não ganhe em casa ao Bournemouth para se salvar. O Leeds recebe o Tottenham e também está obrigado a ganhar, torcendo para que o Leicester não vença e por uma derrota do Everton.