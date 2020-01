Newcastle lança calendário mas engana-se nos jogadores

Hoje às 11:28, atualizado às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Para celebrar a entrada no novo ano, o Newcastle decidiu lançar uma série de produtos de merchandising, mas nem tudo correu bem.

O calendário de 2020 apresenta fotografias de três jogadores que já não se encontram no clube, entre as doze imagens presentes, respetivas a cada mês. São eles Salomón Rondón, que apenas esteve uma época por empréstimo ao serviço dos magpies, Kenedy, que regressou ao Chelsea no final da última temporada, e Ayoze Pérez, vendido no mercado de verão ao Leicester por 33 milhões de euros. Curiosamente, o último jogador já marcou um golo ao Newcastle esta época e, ainda assim, foi escolhido para as fotos.

Em imagens divulgadas online, é possível ver a foto de capa do calendários com atletas que já não alinham na equipa, incluindo Pérez e Rondón. Na mesma imagem, tirada há 18 meses, os atletas usam o equipamento antigo da equipa, detetaram adeptos nas redes sociais. Numa outra imagem, é possível ver um adepto do Manchester United a fazer um gesto obsceno na bancada.

O clube está a investigar o assunto, para esclarecer quem foram os responsáveis. Segundo o jornal "The Telegraph", a empresa que fabricou o produto precisava de imagens antes do início desta época, para que os calendários fossem impressos na Coreia do Sul e depois regressassem ao Reino Unido. Não houve qualquer tipo de pedido de desculpas aos adeptos que comparam o calendário.