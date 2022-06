Newcastle muito atento a Diogo Costa

Arnaldo Martins e Miguel Pataco Hoje às 09:29 Facebook

Foi uma das grandes figuras da campanha azul e branca em 2021/22, que culminou com a conquista do título e da Taça de Portugal, estreou-se como titular na seleção nacional e, por isso, não admira que a cotação de Diogo Costa tenha subido em flecha.

O valor do passe de Diogo Costa dobrou desde o início da época passada e as qualidades do guarda-redes já despertaram a cobiça do Newcastle, que vai apostar forte neste mercado de transferências.

O clube inglês foi adquirido, em outubro de 2021, por um grupo de investidores, com destaque para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, propriedade do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e não demorou até que os petrodólares chegassem a St. James Park.