Newcastle não permite apertos de mão por medo do coronavirus

Steve Bruce, treinador do Newcastle, informou que o clube inglês baniu os apertos de mão por receio de contágio com o novo coronavirus.

Os jogadores e a equipa técnica estão impedidos de se cumprimentar com aperto de mão. O Newcastle teme a propagação do Covid-19 no seio do clube, visto que o vírus está a aumentar no Reino Unido, onde já foram registados 19 casos de infetados até ao momento.

"Há um ritual aqui. Toda a gente se cumprimenta com apertos de mão mal se vê todas as manhãs. Parámos com isso por conselho do nosso médico", referiu Steve Bruce à "Sky Sports".

O técnico explicou que, em áreas confinadas e fechadas como é o centro de treinos do Newcastle, todo o cuidado é pouco. E relembrou que, na altura do Natal, alguns jogadores e membros do staff estiveram infetados com um vírus, já se sabendo, por isso, o tipo de cuidados a ter.

"Felizmente temos um médico fantástico que nos vai informando daquilo que temos de fazer. Estamos como toda a gente: colados à televisão para ver o que se vai passando e a esperar que a situação não se agrave no país", acrescentou.

O Newcastle encontra-se no 14º lugar da Premier League e recebe o Burnley no próximo sábado.