Neymar chora após perder um milhão de euros em site de apostas

O futebolista brasileiro Neymar fez um direto durante um jogo num site de apostas, onde acabou por perder um milhão de euros.

Afastado dos relvados até ao final da temporada devido a lesão, Neymar perdeu um milhão de euros, durante um jogo num site de apostas.

O sucedido provocou várias reações por parte dos amigos do jogador brasileiro. "De um milhão para zero em 60 minutos". Neymar nem sequer disfarçou o desespero que sentiu, tendo decidido fazer um vídeo no YouTube para registar o episódio.

Neymar aufere, aproximadamente, um milhão de euros por semana, no PSG.