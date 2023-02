Neymar confirma discussão com Luís Campos e responde às críticas

JN Hoje às 21:23 Facebook

Em antevisão ao jogo com o Bayern de Munique, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Neymar admitiu que se desentendeu com Luís Campos e respondeu às críticas dos adeptos.

O PSG não está a atravessar a melhor fase - vem de duas derrotas consecutivas primeiro em Marselha, para a Taça de França (2-1), e agora com o Mónaco (3-1), para a Liga francesa - e depois deste último duelo, o "L' Équipe" avançou que Neymar, bem como o resto do plantel, se desentenderam com Luís Campos, diretor desportivo do clube parisiense, no balneário. Em conferência de imprensa, o internacional brasileiro admitiu o episódio, desvalorizando-o.

"Aconteceu, de facto, uma discussão. Não concordámos com o que o Luís estava a dizer na altura. Mas acontece. Não é uma discussão para romper tudo. Discuto com os meus amigos todos os dias e amo-os. Com a minha namorada também. A discussão faz parte do futebol. Não é só amor, não é só carinho, não é só amizade. Há respeito de ambas as partes, mas às vezes não concordamos. Foi uma discussão para melhorar. Não vimos de jogos bons e o clima vai ficando chato. Não estamos habituados a perder. As derrotas incomodam e a discussão faz parte, é válida para melhorar a nossa equipa. Penso que ajudou bastante. Começamos a clarear a mente, a ver o que o outro pensa", afirmou o jogador, respondendo às críticas dos adeptos pelos resultados negativos.

"Entendo as críticas, mas posso dizer que me sinto muito bem. Vou continuar a jogar no meu melhor pelo PSG e acreditem que vou fazer isso até o final da temporada. Confio em mim, tenho muita confiança e vamos tentar mostrar a melhor versão do PSG", concluiu.